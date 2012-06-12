Модель-транссексуал снялась в рекламе

В промокампании марки American Apparel приняла участие модель-трансгендер Айсис Кинг.

26-летняя американская модель стала первой моделью-транссексуалом, участвовавшая в шоу "Топ-модель по-американски" и на сегодняшний день входит в десятку успешных моделей, которые пришли в профессию после смены пола.

Выбор маркетологов American Apparel упал на Кинг не случайно. Рекламная съемка стала не просто фэшн-провокацией, но и политическим ходом. В знак поддержки представителей нетрадиционной сексуальной ориентации Айсис Кинг демонстрирует в кадре коллекцию маек и футболок с принтами-лозунгами в духе "Gay OK".

Появление Айсис Кинг в рекламе американской марки одежды - большая победа не только для всего "нетрадиционного" сообщества, но и для самой манекенщицы, ранее известной только как подиумной модели.