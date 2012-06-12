Джигурда обозвал Киркорова геем

Журналист российской Экспресс газеты попытался разобраться в скандалах, связанных с МУЗ-ТВ. Так, на чьей стороне правда?

Актеру и поэту Никите Джигурде терять особо нечего, ни к какому из лагерей муз-тусовки он не принадлежит. Поэтому говорит все, что думает. А думает абстрактно, поэтому ничего по сути всех скандалов, связанных с МУЗ-ТВ, он рассказывать не стал.

Рычал перед камерами по-своему и обо всем. Twitter просто обозвал "клитором". А Филиппа Киркорова просто назвал геем. И призвал его публично это признать. Больше ничего о МУЗ-ТВ 2012 он говорить не захотел.

Напомним, Тимати недовольный итогами 10-й церемонии, высказался на этот счет в своем Twitter. А Киркоров в ответ занес Тимати в черный список, о чем он лично сообщил в интервью одному из российских изданий.

Одним из самых ярких моментов премии МУЗ-ТВ стало страстное выступление Ани Лорак и Сергея Лазарева, которое еще долго обсуждали в сети. Смотрим!