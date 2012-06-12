Хью Лори воссоединился с семьей

Знаменитый доктор Хаус на протяжении восьми последних лет был вынужден жить вдали от жены и детей, пока проходили съемки культового сериала.

В настоящее время актер, поменявший профессию на музыканта, гастролирует вместе с группой по миру. На днях папарацци удалось сфотографировать Хью Лори на улицах Буэнос-Айреса вместе с супругой.

Совсем скоро актер собирается посетить столицу Украины. Концерт знаменитости намечен на 17 июня. В свободное от подготовки к выступлению время Хью Лори собирается погулять по городу и поболеть за команду сборной Франции, которая выступит в Киеве в рамках Евро-2012. Актера не смущает тот факт, что автомобильное движение в городе будет перекрыто и ему придется всюду ходить пешком, как самому обычному жителю города. Тем не менее знаменитость надеется избежать активного общения с фанатами, которые, к слову, собираются прилететь в Киев сразу четырьмя фан-клубами из разных стран.