Анастасия Стоцкая рассказала о сыне и диете

Год назад певица Анастасия Стоцкая стала мамой. Красавица родила сынишку, которого назвала в честь Пушкина - Александр Сергеевич. На днях Анастасия появилась на светском мероприятии, продемонстрировав собравшимся точеную фигуру.

- Что изменилось в вашей жизни после рождения первенца?

- Теперь я не всегда делаю то, что мне хочется. Я уже не та безрассудная, ветреная девушка. Нет той свободы, что была раньше, но вместо неё появилась огромная ответственность. Я стала женщиной. Первое время, конечно, сложно это принять.

- Когда малыш слушает ваши песни, он узнает ваш голос?

- Наверное, да. Вообще, он растет очень музыкальным: когда ему какая-то композиция нравиться, он начинает танцевать, двигаться. Саша очень обаятельный и прекрасный ребенок. Я хочу, чтобы он нашел своё место в этом мире, занимался тем, что любит, и тем, что у него получается.

- Он уже разговаривает?

- Да! Говорит "мама", "няня", "come" (у нас няня англоговорящая).

- У многих звезд сейчас мода: показывать детей прессе…

- Нет, специально я никому его не показываю, но и не прячу, когда кто-то фотографирует на улице.

- Как вам удалось восстановиться после родов и приобрести такую прекрасную форму?

- Только фитнес. Но я еще не в идеальной форме, потому что я ем все, что хочу. Особенно люблю на ночь скушать лаваш, а запить его газированной водой, что совсем не сказывается положительным образом на фигуре. Спасает только фитнес 5 раз в неделю. Это самое лучшее средства для здоровья и для тела, да и для настроения это лучше всего. На самом деле, диеты и все остальное – это для ленивых, лучше всего фитнес.