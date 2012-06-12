Джастин Бибер собирает больше людей, чем Пол Маккартни

Концерт Бибера, который состоялся в понедельник, 11 июня, на центральной площади Мехико, посетили около 210 тысяч человек, говорится в сообщении правительства города.

Бибер, совершающий тур для продвижения своего нового альбома Believe, собрал зрителей всех возрастов, которые плясали и подпевали своему кумиру. Площадь начала заполняться людьми с раннего утра, и к началу концерта на ней не осталось ни одного свободного места. Были заполнены и близлежащие улицы в центре города, что вызвало трудности с движением в этой части Мехико.

Власти установили несколько огромных экранов, чтобы все находившиеся в районе площади Сокало могли увидеть певца и его выступление.

Отмечается, что месяц назад на этой же площади дал бесплатный концерт сэр Пол Маккартни. Знаменитый участник Beatles смог собрать около 200 тысяч поклонников.