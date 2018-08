Сингл Эдуарда Романюты звучит на радио «Евровидения»!

Песня «I’ll never let you go», с которой Эдуард Романюта выступал в национальных турах конкурса в Украине, включена в плейлист популярной радиостанции.

На Eurovision Song Contest Radio (ESCRADIO) - официальной радиостанции конкурса - звучат песни конкурсантов разных лет, а также лучшие треки национальных отборов, которые музыкальная редакция посчитала достойными для ротации в эфире.

Англоязычный трек Эдуарда Романюты «I’ll never let you go» встал в ротацию на ESCRADIO неделю назад, о чем редакция радиостанции уведомила менеджмент артиста.

География слушателей ESCRADIO не ограничивается только Европой, станция популярна также в Канаде и Австралии, где активно следят за конкурсом «Евровидение».

Напомним, что «I’ll never let you go» - это уже второй трек из репертуара Эдуарда Романюты, который взяли в ротацию на ESCRADIO. Предыдущий сингл исполнителя «Берега» также звучал на волнах европейского радио.

- Этот факт лишний раз доказывает, что музыка не имеет границ: ни территориальных, ни каких-либо еще. Я рад, что все не зря. Дело ведь не в конкурсах, самый лучший результат для музыканта – когда песня сама пробивает себе дорогу к слушателю.