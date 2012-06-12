«І прийде кохання»: Сегодня финальная серия!

Два месяца участницы проекта «І прийде кохання» ходили на свидания с мужчинами и учились строить отношения. Они учились не бояться разницы в возрасте и не вспоминать о своем прошлом на свиданиях; не встречаться из жалости и разрывать ненужные связи; учились доверять мужчинам и прислушиваться к собственной интуиции. А еще – терпению, прощению и другим важным вещам, которые помогают не только найти новую любовь, но и сохранить ее. Своими открытиями, проблемами и сомнениями Евгения Власова, Лидия Таран, Яна Клочкова, Елена Дунина и Алена Шоптенко щедро делились с ведущим Вадимом Колесниковым и зрителями «1+1».

К финалу каждая из участниц сделала собственные выводы и приняла единственно правильное для себя решение. Что выбрали героини – сохранить новые отношения, начатые в проекте, или продолжить поиск своей второй половинки – зрители «1+1» узнают уже сегодня.

Действительно ли Дима Дикусар – тот мужчина, который нужен Алене Шоптенко и почему она так долго не могла сделать первый шаг? Выйдет ли замуж за хореографа Антона бизнес-вумен Елена Дунина? С кем тайно встречалась Яна Клочкова? Чьим кольцом хвастается Евгения Власова? И останется ли вместе самая романтическая пара проекта «І прийде кохання» Лида и Леша?