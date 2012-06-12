Родственники делят имущество Александра Пороховщикова

После смерти артиста Александра Пороховщикова многие вспомнили, что он — любимый родственник, и выстроились в очередь за наследством.

Объявился претендент на квартиры и миллионы Александра Пороховщикова — это племянник актера. Вахтанг Барабадзе утверждает, что его отец был единокровным братом артисту. До того как Барабадзе объявил себя ближайшим родственником Пороховщикова, главными наследниками считались Алла и Наталья Дмитриевы — двоюродная сестра и племянница актера. Именно они были рядом с Пороховщиковым в самые тяжелые минуты его жизни.

На 45 млн руб. Пороховщикова количество охотников увеличивается. Теперь это не только семья Дмитриевых, но и Барабадзе, брат Ирины Пороховщиковой Владимир и целые полчища "незаконнорожденных отпрысков" актера. Также у актера был отчим, чья дочь Алла Фарсинян тоже претендует на имущество умершего артиста.

Александру Пороховщикову принадлежали: 3-комнатная квартира на проспекте Мира, 2-комнатная — на Комсомольском проспекте, 2-этажная деревянная дача в Подмосковье, автомобиль и банковские счета. На все это могут претендовать наследники. А вот фамильный особняк на Старом Арбате достанется городу.