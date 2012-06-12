Наталия Могилевская не хочет, чтобы ее называли "мамой"

Пока певице Наталье Могилевской приписывали романы со всеми партнерами по бизнесу и ее телепроектам, судачили о подаренных загадочными поклонниками вертолетах и квартирах в Монако, она 5 лет состояла в семейных отношениях с бизнесменом Егором Долининым и воспитывала его троих дочерей.

Исполнительница поделилась с Viva!, как растила двух старших дочерей избранника, а вот с самой маленькой, 2-летней Вероникой, решила соблюдать дистанцию. И вот почему:

– Вероника по большей части была под наблюдением своей бабушки, мамы Егора. Обычно я приходила домой достаточно поздно, когда малышку уже давно уложили спать, и мы не так много времени проводили с ней, как со старшими девочками. Кроме того, через несколько месяцев Вероника очень потянулась ко мне, стала называть "мамой". И, признаюсь вам, я испугалась. Я еще не понимала, станем ли мы с Егором настоящей семьей, будем ли вместе, но точно знала другое: если однажды ты позволишь маленькой девочке говорить тебе "мама", ты должна стать ей матерью на все сто процентов, навсегда. Любой другой поступок будет предательством по отношению к этому крохотному существу. И в этот момент я сознательно взяла дистанцию. В то время я не имела право на это звание.

Как оказалось, опасения звезды были небезосновательны – она так и не смогла сделать выбор на пользу семьи. И хоть Могилевская считает Егора Долинина самым лучшим мужчиной в своей жизни, но все-таки отдала предпочтение шоу-бизнесу.