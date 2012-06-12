Дима Коляденко выбрал Девушку Блонду

Ведущий Дима Коляденко наконец-то определился и выбрал себе партнершу.

Выбор пал на очаровательного капитана светлоголовой команды Девушку Блонду. Правда, партнерами они стали только на время короткого танца котильон. Танцевальная импровизация послужила подводкой к одному из вопросов для белокурых красавиц. Несмотря на экспромт, Дима и Девушка Блонда быстро станцевались в паре.

"Лучшего танцевального партнера, чем Дима Коляденко, не найти. Он буквально закружил меня в танце. На самом деле, я всегда мечтала стать его партнершей в каком-нибудь танцевальном шоу. И до сих пор надеюсь дождаться от него подобного предложения", – признается Девушка Блонда.

Кстати, Дима Коляденко выбрал именно ее неслучайно. Девушка Блонда с детства, на протяжении десяти лет, занималась бальными танцами, после чего оттачивала навыки в эстрадно-цирковой академии на факультете хореографии, а затем танцевала в балете.