Мика Ньютон ездит в США на вело-такси

Певица Мика Ньютон, которая прилетела на днях в Нью-Йорк, решила сэкономить на транспорте и передвигается по городу на велосипеде.

Сама Мика педали не крутит, так как это вело-такси. По признанию певицы, такой вид передвижения по Великому Яблоку вполне комфортабельный: никаких особых усилий и совсем не жарко. Что важно, такой вид транспорта не потребляет бензина, а для Мики это тоже важно: "Автомобили загрязняют окружающий мир, моя мечта, чтобы наконец-то люди пересели на машины, работающие от солнечных батарей - чтобы никаких выхлопов, выбросов и т. д."

На вело-такси Мика объездила почти всю центральную часть города, а под конец своей прогулки остановилась в кафе, где ее ждал друг, известный эквилибрист Анатолий Залевский. Он находится в США по работе и с удовольствием увиделся с Ньютон, а также пригласил ее на свое шоу.