Борис Гребенщиков снова едет в Киев!

В эфире программы "Сніданок з 1+1" Борис Гребенщиков связался по "скайпу" с украинскими поклонниками и рассказал о своем грядущем визите в Киев.

Следует отметить, что украинские поклонники БГ еще не успели отойти от впечатлений после его апрельского концерта, как Гребенщиков снова едет в Украину. И тут все начали искать причину его столь быстрого возвращения в Киев.

Накануне, 13 июня, в столичном МВЦ "богоподобный гений" Ноэль Галлахер представит свою концертную программу Noel Gallagher's High Flying Birds. Известно, что экс-Oasis намерен задержаться в Киеве, чтобы посетить концерт легенды русского рока. А вот БГ в свою очередь, говорят, давно мечтает познакомиться и пообщаться с Галлахером. В утреннем эфире телеканала 1+1 Гребенщиков приоткрыл завесу тайны, рассказав, что он действительно очень уважительно относится к творчеству Ноэля, и, естественно, был бы рад знакомству с музыкантом.

Борис Гребенщиков признался, что приедет в Киев за сутки до своего концерта, 13 июня, для того, чтобы попасть на живое выступление Галлахера. Напомним, что концерт Ноэля Галлахера состоится 13 июня в столичном МВЦ. Музыкант играет свою новую программу Noel Gallagher's High Flying Birds. А выступление Бориса Гребенщикова с его "Капитан Воронин - Опять На Коне!" пройдет 14 июня в концерт-холле Crystal Hall.