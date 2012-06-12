Итоги первого этапа конкурса «Vyshyvanka для Madonna»!

Подведены итоги первого этапа конкурса «Vyshyvanka для Мадонны», участники которого должны были создать эскизы вышиванки для поп-королевы.

Организаторы конкурса концертное агентство «Мельница International», Ukrainian Fashion Week и агентство Secret Service оглашают список 10 эскизов, которые набрали наибольшее количество голосов:

1. Vasil'eva & Sviridova Family (600 голосов)

2. Елена Винярская (360)

3. Артем Чирков (346)

4. Ольга Шинкаренко (309)

5. Ліза Омельчук (288)

6. Nai Lu-na by Anastasiya Ivanova (274)

7. Аня Ракитянская (272)

8. Елена Шкрябина (268)

9. Svitlana Malevska (265)

10. Сергей Бакалына (253)

Также, по решению организаторов, в число участников конкурса внесены известные украинские дизайнеры: Олеся Телиженко и Елена Буренина, которые, к слову, будут бороться за победу на равных правах с остальными конкурсантами.

Напоминаем, что на создание вышиванки для самой поп-королевы по заявленному эскизу, участникам предоставляется 25 дней. И уже в 5 июля готовые работы должны быть отправлены организаторам конкурса!

Каждая работа будет представлена на вечеринке «Vyshyvanka - PARTY», которая состоится 13 июля в Olmeca Plage! Какая из десяти вышиванок пополнит гардероб Мадонны, определит почетное жюри, состав которого все еще держится в строгом секрете.