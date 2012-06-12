Боня с мужем активно работают над мальчиком

Боня призналась, что ей очень нравится быть мамой, и они с мужем активно работают над мальчиком.

"Планируем еще детей. Хочу сына. Даже с Алексом уже придумали, как его назвать. Пока склоняемся к имени Эверест, в честь горы!" - рассказала ведущая поклонникам во время он-лайн конференции. Наверное, на выбор Виктории повлияла ее подруга Анфиса Чехова, которая назвала своего новорожденного не менее экзотическим именем - Соломон.

Помимо этого, Виктория рассказала, что когда ее дочка Анджелина засыпает, она включает советские мультфильмы и плачет от ностальгии по родной стране.

Кстати, совсем скоро у российских поклонников Бони будет возможность увидеть, как ей живется в Монако. Так, Виктория подтвердила, что в ближайшее время к ней в гости вместе со съемочной группой приедет Андрей Малахов. "Андрюша с программой Пусть говорят будет здесь через несколько недель, – поделилась Виктория. – Когда сюжет покажут, пока не знаю, но очень скоро, я думаю".