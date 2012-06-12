Группа "Nikita" стали болельщицами

На дебютный матч украинской сборной Евро-2012 соблазнительные девушки пришли с раскрашенными лицами.

Вместе с миллионами болельщиков победе нашей сборной радовалась и группа "Nikita" в новом составе. Для девушек это был дебютный просмотр футбольного матча. Впечатлениями от своего "первого раза" красавицы поделились с ТСН-Особливе.

Пока матч не начался, певицы выбирают фаворитов по внешним признакам. Насте Кумейко понравился главный нападающий шведов - Златан Ибрагимович. Национальный гимн Украины группа "Nikita" слушает стоя, держа руку на сердце. А вот лидер группы - Даша Астафьева не против помочь ребятам и самой побегать по полю.

Во время матча певицы погружаются в футбольную терминологию. Пропущенный нашими гол - девушек, хоть и ненадолго, но огорчает. Дальше - три минуты скуки. Даша играет с малиной и фотографируется с ягодкой на память. Затем девушек привлекает микрофон 1+1. От него их отвлекает лишь забитый Андреем Шевченко гол. И уже вскоре - дубль.

Финальный свисток и историческую победу украинской сборной девушки встречают, уже чувствуя себя частью легенды. Несмотря на победу наших, обещанного танца топлес Даша Астафьева не показывает, зато - вся группа танцует вместе с певцом Василием Бондарчуком.

