Экс-татушка Лена Катина поддерживает лесбиянок

Бывшая участница "Тату" Елена Катина скучает по группе. "Иногда такое бывает. Но сейчас мне главное создать себя как сольного артиста. Это следующий шаг. Я думаю, что для меня, и для Юльки (Юлия Волкова — бывшая участница коллектива, - ред.) это очень важно", - отметила Катина.

Певица сейчас строит карьеру в Лос-Анджелесе. Между тем, она призналась, что не против выйти на американский рынок. "Я рождена в России, в Москве, поэтому я всегда буду русской певицей, но любой рынок, который будет мной интересоваться, я считаю своим. Там, где есть поклонники, я туда хочу", - подчеркнула Катина.

Артистка также призналась, что у нее есть в Лос-Анджелесе бойфренд. "Он наполовину словенец, наполовину серб. Мы познакомились в Лос-Анджелесе достаточно давно, но отношения начались относительно недавно, два с небольшим года назад", - отметила певица.

Кроме того Катина призналась, что какой бы сексуальной ориентации не была, она все равно будет поддерживать людей нетрадиционной ориентации. "Какой бы ориентации я не была, я все равно буду их поддерживать, потому что это очень важно, это то, с чем мы вышли на большие экраны телевидения. И конечно каждый человек имеет право на свой собственный выбор", - подчеркнула Катина. Певица также рассказала, что до сих пор получает признания в любви и письма от женщин нетрадиционной ориентации. "Получаю от женщин и от мужчин. Очень много писем с благодарностью. Поэтому я конечно очень рада, что мы смогли помочь хотя бы какому-то проценту людей с нетрадиционной ориентацией", - отметила она.