Владимир Винокур выдает дочь замуж

В Сочи, на фестивале Кинотавр, российский юморист и шоумен Владимир Винокур познакомил звездную тусовку с женихом своей дочки.

Владимир Винокур любит бывать в Сочи. Вот и в этом году он вместе со своей семьей отправился на несколько деньков отдохнуть на черноморское побережье России.

Правда, в этот раз семья Владимира Натановича увеличилась на одного человека. В Сочи в компании с самим Винокуром, его женой Ириной и дочкой Настей, отправился 25-летний молодой человек по имени Григорий, который уже этим летом станет мужем 27-летней дочки Винокура.

По словам юмориста, он всегда был в курсе сердечных дел своей дочери, которая каждый раз советовалась с папой насчет своих ухажеров. Григорий звездному отцу сразу понравился, так что сейчас Винокур готовится к свадьбе, которая, по слухам, состоится уже в июле 2012 года.

Анастасия и Григорий познакомились на дружеской вечеринке пару лет назад. Тогда они и подумать не могли, что их знакомство приведет к браку.