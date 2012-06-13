Оксана Федорова поверила будущему мужу с первого взгляда

Очаровательный капитан милиции, "Мисс Вселенная-2002" и эффектная телеведущая Оксана Федорова призналась, почему буквально через несколько месяцев после знакомства с нынешним супругом Андреем Бородиным, сотрудником администрации президента и офицером ФСБ, создала семью:

— По словам Андрея, то, что я его судьба, он мистическим образом понял еще за год до нашего с ним знакомства. Я вела вместе с Сашей Маршалом концерт в Театре Российской армии, и Андрей, сидя в зале, вдруг неожиданно подумал: "Да ведь это моя женщина!" Говорит, это было как вспышка, озарение. Разумеется, заочно он знал обо мне давно, но никогда раньше подобных мыслей не возникало — видимо, время не пришло. А в мае прошлого года мы с ним оказались в одном ресторане. Сидели с разными компаниями за соседними столиками. Ну и как это бывает, глаза наши встретились — и я пропала: настолько сильна его мужская энергетика. Он мне сразу сказал: "Мы будем вместе, это лишь вопрос времени".

И я ему поверила. Даже тени сомнения не возникло в том, что Андрей — моя половина. Знала, и все. Уже спустя два месяца я оказалась в положении. А что касается стремительного замужества… Я не сторонница длительных проверок чувств. Любовь либо есть, либо нет. И раз уж огонек зажегся, то знай себе подбрасывай в камин поленья!