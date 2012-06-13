Алена Водонаева рискуя жизнью, фотографировалась с крокодилами

Как оказалось, российская ведущая, участница шоу Дом 2 Алена Водонаева – настоящая экстремалка, которой даже крокодилы не страшны.

В мае звезда Дома 2 отдыхала на острове Маврикий. В один прекрасный день, прогуливаясь по берегу реки, она увидела настоящего крокодила. Алена Водонаева не испугалась, а решила, что должна сфотографироваться с зубастой рептилией. Без тени сомнения она отдала свои вещи друзьям и гордой походкой направилась к животному.

Местные жители, которые наблюдали за этой картиной, пытались объяснить Алене, какой смертельной опасности она себя подвергает, но языковой барьер помешал им предостеречь девушку.

"Оказывается, крокодил умеет прыгать на 5 метров в длину и очень быстро бегает. Не могли раньше сказать?", – сокрушалась позже Водонаева в своем блоге.

Несмотря на смертельную опасность, которой подвергла себя Водонаева, ей все-таки удалось сфотографироваться с крокодилом. Снимок, как и положено, сразу появился в Twitter.