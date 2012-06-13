Настя Приходько подарила себе Range Rover

25-летняя отечественная певица Анастасия Приходько – мастерица делать себе сюрпризы. Исполнительница приобрела Range Rover, предполагаемая стоимость которого 80 000 евро. Так красавица решила отметить 5-летний юбилей творческой карьеры. О покупке джипа девушка тут же написала в "Твиттер":

"Вот такой я сделала подарок себе на 5 лет творческой карьеры)))) Мой черный лучший друг!!!!", – написала Приходько.

Похоже, гражданскому мужу Насти, абхазскому бизнесмену Нурику Кухилаве, придется хорошо поломать голову, прежде чем тоже порадовать любимую достойным подарком.