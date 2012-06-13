Леди ГаГа заказала шляпку из тараканов

Экстравагантная певица, Леди Гага, чье настоящее имя Стефани Джерманотта, обратилась к своим дизайнера с просьбой изготовить ей головной убор из живых насекомых. Идея возникла после того, как певица ознакомилась с результатами исследования, согласно которого эти существа как-то по-особенному воспринимают ее музыку.

Исследование было проведено студентами технического университета в Нью-Йорке. Музыка рок-групп Weezer и Avenged Sevenfold никак не повлияло на тараканов, а вот музыка Леди Гаги заставила насекомых танцевать - интенсивно двигаться.

Леди Гага видит свою будущую шляпу, как большую дизайнерски уложенную сетку, внутри которой будут ползать тараканы. Наверное, шляпка, пойдет под платье певицы из свежего мяса.