Надежда Бабкина рассказала о своей диете

Народная артистка Надежда Бабкина и жена 32-летнего певца Евгения Гора с каждым годом выглядит все стройнее, а ведь когда-то весила более 100 кило. Она стала усиленно бороться с лишним весом, но диеты не помогали. И даже, наоборот, едва не стоили ей здоровья. О последствиях певица рассказала в программе "Развод по-русски":

— Некоторые продукты вызывают сумасшедшую аллергию и блокировку органов...

В одной из клиник Бабкиной рассказали, какие продукты для нее вредны. Теперь певица не позволяет себе никаких гастрономических изысков и употребляет только самую простую еду — немного овсянки и овощные блюда. Жирную пищу Бабкина не ест совсем. Ей удалось похудеть на 40 кг и удержать этот вес.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14393082.html">Источник</a>