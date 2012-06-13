Звезда "Американского Пирога" родила второго ребенка

Звезда фильма Американский пирог, актриса Элисон Ханниган родила второго ребенка. И, как оказалось, уже три недели назад!

Радостное событие в семье Элисон Ханниган произошло еще 23 мая. Актриса родила дочь, которую было решено назвать Кива Джейн. На данный момент Элисон и ее малышка уже давно дома, где их всячески балуют муж актрисы, коллега по цеху, Алексис, и старшая дочь Сатьяна.

Напомним, что звездные супруги познакомились во время съемок знаменитого сериала Баффи: победительница вампиров, и с тех пор неразлучны.