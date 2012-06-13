Ирине Билык не с кем отдыхать

Ирина Билык пожаловалась, что ей этим летом не с кем отдыхать. Она уже даже арендовала виллу в Испании за 4 тысячи евро в месяц, но отдых может сорваться из-за отсутствия кавалера. "Летом надо отдыхать с любимыми людьми. На сегодняшний день - это большая проблема", - призналась певица в программе "Сніданок з 1+1".

В мужчинах Ирина Билык разочаровалась, однако надежды на летний отдых все же не покидает. Звезда намекает на своих коллег, в частности, Гайтану. Если коллега поддержит Билык, она обещает организовать безумную вечеринку. "Я позвоню всем друзьям - Кузьме, Потапу, Оле Горбачевой, Асии Ахат", - интригует певица.