Кристина Орбакайте взяла дочку в морское путешествие

Певица Кристина Орбакайте наслаждается материнством в Майами, уделяя все свое время сыну Дени, который приехал на каникулы, и дочери Клавдии, которая родилась в марте.

Кристина старается не расставаться с малышкой и практически всюду берет ее с собой. Не стала исключением и прогулка семьи на яхте по заливу.

Орбакайте взяла с собой дочку, и таким образом Клавдия сделала первое в своей жизни морское путешествие. И только однажды ради младшего сына мама оставила дочку с няней, потому что давно обещала Дени поездку в Орландо, в Диснейленд.