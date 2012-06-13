У Михаила Задорнова две жены

Юморист и сатирик Михаил Задорнов почти 40 лет прожил в браке со своей супругой Велтой, с которой познакомился еще в детстве, когда они учились в параллельных классах. Однако неожиданно оказалось, что у шоумена есть и другая любимая женщина.

Недавно Михаил Задорнов признался, что он практически живет на две семьи. Ведь у него есть еще одна любимая женщина - его помощница Елена Бомбина.

Елена, в свою очередь, уверяет, что они с Михаилом живут как полноценная семья, а их дочке Алене исполнилось уже 22 года. Впрочем, и официальная супруга Задорного не скрывает, что они с мужем живут душа в душу и довольно часто ездят вместе на отдых.