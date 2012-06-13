Актриса Виктория Толстоганова показала фигуру

Российская актриса Виктория Толстоганова в Сочи, во время фестиваля Кинотавр, не только работала, но и отдыхала. В одном купальнике ее и запечатлели папарацци.

Некоторые звезды прячутся от папарацци, когда идут на пляж. Но это не касается Виктории Толстогановой. Актриса, чтобы искупаться, не стала искать особенное vip-побережье. Именно поэтому она попала "под прицел" папарацци, которые не упустили возможности запечатлеть фигурку звезды.

Напомним, российская актриса, Виктория Толстоганова, в 2011 году родила третьего ребенка, который очень повлиял на привычки и внешний вид звезды – она перестала делать макияж.