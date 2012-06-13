Николай Басков превратится в бабулю

В скором времени поклонники главного блондина России смогут увидеть его в совершенно новом образе: милой и доброй старушки.

Дело в том, что один из российских каналов пригласил Николая Баскова и Андрея Данилко стать ведущими в программе Добрый вечер. Раньше эта роль принадлежала знаменитым Новым русским бабкам, но теперь эстафета переходит в руки певцов.

И если со стилем Данилко все ясно – он наверняка будет выступать в образе Верки Сердючки, – то представить себе внешний вид Баскова довольно трудно. Басков в роли миловидной бабули – это что-то новенькое!