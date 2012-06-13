Хью Лори будет болеть за сборную Франции в Киеве

Популярный актер и музыкант, звезда сериала "Доктор Хаус" прилетит в Киев 17 июня, за три дня до своего концерта. Выступление Хью Лори состоится 20 июня во Дворце Украина.

Планировалось, что актера возить на черном "Кадиллаке", однако он изъявил желание передвигаться по городу на мотоцикле. "Сейчас ищем подходящий, возможно, возьмем в аренду Harley-Davidson", - рассказали организаторы концерта.

Что же касается свободного времени, то Хью хочет погулять по Киеву, а также, будучи ярым футбольным болельщиком, собирается пойти поболеть за сборную Франции. Кстати, его даже не остановил тот факт, что город перекрыт из-за Евро-2012, так как он сказал, что пойдет на матч пешком.