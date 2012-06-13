Потап стал царем на Красной площади!

12 июня артисты выступили на концерте ко Дню России в Москве

Знаменитые экспериментаторы подготовили настоящий сюрприз: Потап и Настя примерили на себя царские образы героев известной советской картины «Иван Васильевич меняет профессию». Потап вышел на сцену в шикарном костюме, усыпанном драгоценными камнями и расшитом золотом, под легендарное: «Царь! Очень приятно, царь!». Не менее дорогим был наряд Насти: длинное платье и корона царской эпохи. В сопровождении зажигательного шоу-балета артисты подарили всенародно любимый хит «Чумачечая весна», который вместе с ними пела вся Красная площадь. В тот же вечер выступили самые популярные исполнители, среди которых - Филипп Киркоров, «Бурановские бабушки», «Любэ», Дима Билан, Ани Лорак, «БИ-2» и Тамара Гвердцители.

- Безумно приятно хоть на несколько минут стать царем российского шоу-бизнеса! – делится впечатлениями Потап. – А если серьезно, для нас является честью поздравить такую великую державу с 20-летием принятия декларации о государственном суверенитете! Мы с огромным удовольствием уже второй год подряд выступаем на главной площади Москвы и от имени всего украинского народа поздравляем россиян с праздником!