Светлана Лобода сорвала голос на футболе

Дочь Светланы Лободы Евангелина умеет уже говорить много слов. "Мы говорим уже много слов. Для годика и двух месяцев она у нас очень развита", - рассказала она в эфире "Сніданок з 1+1".

Певца отметила, что ее девочку иногда путают с мальчиком. "Вчера мы были в больнице, делали очередные обследования. И нам парень, сидевший рядом, сказал: "Ой, какой волшебный мальчик!".

Я возмутилась и сказала: "Это девочка, это не мальчик!", - поделилась артистка. Кроме того, Лобода исполнила обещание и подстригла малышку под ноль. "Она у нас сейчас с коротким ежиком, потому что, как я и обещал прессе, мы ее подстригли. Так как у нас в семье есть традиция, когда все детки в годик стригутся наголо для того, чтобы обнулиться, чтобы после этого волосы были максимально хорошими. Для женщины это важно", - подчеркнула Лобода. "Поэтому мы растем, мы понемногу развиваемся и превращаемся в маленькую женщину", - добавила певица.