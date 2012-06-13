Хэлли Берри отсудила ребенка у бывшего мужа

После того как 45-летняя Хэлли Берри обручилась с красавцем Оливье Мартинесом (экс-бойфрендом Кайли Миноуг), ее бывший бойфренд Габриэль Обри потерял голову от ревности.

Во время свиданий с их общей с Хэлли четырехлетней дочкой Налой Ариэлой он настраивал девочку против матери. И даже вознамерился отсудить ребенка у Берри! Но эксперты-психологи пришли к выводу, что Обри — не самый лучший отец, а вот Хэлли, напротив, прекрасная мать.

И теперь по решению суда актриса может спокойно воспитывать дочь.