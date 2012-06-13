У Линдсей Лохан снова проблемы с правосудием

Не успела в жизни Линдси Лохан начаться светлая полоса (сейчас она занята на съемках в фильме "Liz &Dick"), как тут же и закончилась: на днях актриса попала в аварию, и теперь ей грозит шесть месяцев тюрьмы.

Лохан соврала полицейским: девушка заявила, что за рулем во время столкновения с грузовиком находился ее ассистент Гэвин. Однако Гэвин эту версию не поддержал и указал на свою работодательницу, а дача ложных показаний в США карается строго.

Почему полиция поверила ассистенту, а не Лохан, догадаться нетрудно, тем более, что вскоре подробностями инцидента поделился и Джеймс Джонсон, водитель злосчастного грузовика.

"Сразу после аварии какой-то парень отвел меня в сторонку и сказал, что они знаменитости и не хотят шумихи в прессе, так что лучше разобраться на месте. Но я уже позвонил в 911, потому что они хотели уехать с места происшествия", - рассказал водитель.

Исходя из версии Лохан, скрываться от полиции должен был бы как раз Джонсон: актриса заявила, что грузовик пытался подрезать ее Porsche, в результате чего и произошло столкновение. Однако и это оказалось ложью: говорят, что основной причиной аварии стали неисправные тормоза автомобиля актрисы.