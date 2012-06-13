Бритни пирс признали самой сексуальной певицей

Скандальная певица Бритни Спирс возглавила рейтинг самых сексуальных певиц по версии знаменитого журнала Billboard.

Культовый американский музыкальный журнал Billboard, который выходит уже более ста лет, составил рейтинг самых сексуальных певиц современности. В опросе принимали участие читатели журнала, которые отвечали на вопрос, кого из музыкального мира они считают самыми привлекательными, харизматичными и сексуальными. Опросник был поделен на две части: мужскую и женскую.

Так, по результатам, рейтинг самых сексуальных певиц возглавила Бритни Спирс, получив 45% голосов. Вслед за ней идут Lady Gaga (12%) и Бейонсе (8%). В список также попали Рианна, Кэти Перри, Деми Ловато и Тэйлор Свифт.