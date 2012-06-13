Киркоров подаст в суд на Тимати?

Скандал между Филиппом Киркоровм и Тимати, разгоревшийся после церемонии вручения премии Муз-ТВ, набирает обороты. Рэпер разместил в интернете видеоклип, снятый на песню, жестко и в нецензурных выражениях высмеивающий российскую эстраду.

Обличая звезд в пошлости и эпатажности, заменивших творчество, Тимати и его друзья-рэперы не стеснялись в выражениях. Клип снят при участии коллег Тимати - его друзей Nel, L'One, ST и Миши Крулина. Исполнители не побоялись проехаться поименно по всем отечественным поп-исполнителям, включая Киркорова.

Между тем, Киркоров уже обратился к своему адвокату Александру Добровинскому за консультацией. "Мы будем решать вопросы с Тимати в рамках закона", - заявил адвокат.

Напомним, конфликт между Филиппом Киркоровым и Тимуром Юнусовым (Тимати) разгорелся после церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Рэпер опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором резко высказался о премии, заявляя, что награды были вручены несправедливо. Он подробно рассказал, кому, по его мнению, должны были достаться серебряные тарелки.

Киркоров, взявший награды в трех номинациях, с ответом не промедлил: "У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал!". На что Тимати ответил уже более жестко: "Берега не путай, я не из твоей петушиной обоймы, запомни это!!! И давай до свидания!" - написал рэпер в ответ на высказывание триумфатора МУЗ-ТВ.

Киркоров на эту тираду отвечать не стал. Однако перепалка не прошла незамеченной и вызвала шквал реакции среди интернет-пользователей. Тимати запустил в Twitter новый тег #филиппдавайдосвидания.

Взаимные оскорбления звезд взбудоражили светскую тусовку - шоу-бизнес разделился на тех, кто считает высказывание Тимура слишком грубым и встал на сторону поп-короля, и тех, кто счел неадекватной реакцию Филиппа на точку зрения Тимати.

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