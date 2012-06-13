Юлия Кавтарадзе худеет от диетического супа

Бывшая участница группы "NikitА" Юлия Кавтарадзе поделилась с ТСН-Особливе секретом своей стройности.

Ее любимая диетическая пища - сельдерейный суп. За неделю благодаря ему можно не только сбросить до 7 килограммов, но и полностью очистить организм. Небольшая капуста, два помидора и два болгарских перца, 6 средних луковиц, зелень и, собственно, сам корень сельдерея. Это ингредиенты для летнего диетического супа от Юлии Кавтарадзе.

Овощи для супа звезда шинкует сама. Говорит, нарезать не обязательно мелко и равномерно, потом все смешает в блендере. Рецепт чудо-супа Кавтарадзе переняла от мамы. Советует принимать его неделю, максимально горячим и в неограниченном количестве. Говорит, суп помогает не только похудеть, но и хорошо почистить организм.

Правда, Юлия предостерегает - в течение семи дней жесткой суповой диеты следует забыть о сладостях, хлебе, любых приправах и даже о кофе и чае. Пить только воду. Употреблять можно только некоторые овощи и фрукты. Но в четкой последовательности! Со второго дня к супу и воде добавляем еще любые фрукты, кроме бананов. На третий день можно съесть несколько отварных овощей. На четвертый - запеченный картофель с кусочком масла. Пятый - едим три банана и пъем до двух стаканов нежирного молока. На шестые сутки в меню нужно включить 300 граммов вареной говядины. А на седьмой день - отварной коричневый рис и стакан фреша. А вот злоупотреблять сельдерейных супом не надо, предупреждает Кавтарадзе. Выдержите без него три месяца - и садитесь на диету снова.