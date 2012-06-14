Дрю Бэрримор покупает приданое для малыша

Голливудская актриса Дрю Берримор вовсю готовится к родам.

Кинозвезда, которая недавно вышла замуж за бойфренда Уилла Копельмана, перестала скрывать свою беременность и в эксклюзивном интервью с журналом People откровенно рассказала о своем интересном положении и грандиозной свадьбе. После того, как актриса подтвердила беременность, она больше не носит мешковатых нарядов и с удовольствием подчеркивает округлившийся животик.

Так, во время прогулки по элитным детским магазинам в Калифорнии Дрю появилась в стильном платье, которое подчеркивало ее беременный живот. По словам очевидцев, актриса прикупила несколько красивых комплектов для малышки, а также присмотрела автомобильное кресло, но от покупки пока воздержалась.