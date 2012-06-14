Пластические операции испортили карьеру актрисе Татьяне Догилевой

В российской прессе ходит информация о том, что после пластической операции у актрисы Татьяны Догилевой появились проблемы с трудоустройством.

Известная российская актриса Татьяна Догилева всегда славилась своей индивидуальностью. Неповторимая внешность актрисы привлекала к ней не только поклонников, но и внимание самых маститых режиссеров.

Поэтому без работы Догилева никогда не оставалась. А в какой-то момент Татьяна задумалась о пластической операции, которая, по мнению актрисы не только бы освежила ее лицо, но и позволила сыграть новые интересные роли. Звезда долго сомневалась, но все же отправилась в кабинет пластического хирурга, чтобы сделать себе круговую подтяжку лица.

Все мечты Татьяны Догилевой, связанные с этой операцией, были разбиты в одно мгновение. Как только режиссеры видели перед собой "обновленную актрису", они тут же начинали упрекать ее за то, что она с собой сделала.

"Раньше у тебя была индивидуальность, а теперь ты стала, как все", – цитирует Собеседник слова работодателей Татьяны Догилевой.