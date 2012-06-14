Герои фильма Сумерки показали фото дочери

Издание Entertainment Weekly опубликовало постер ко второй части фильма Сумерки. Сага. Рассвет, на котором впервые запечатлена дочь главных героев.

На плакате изображены Белла (Кристэн Стюарт) и Эдвард (Роберт Паттинсон) со своей дочерью Ренесми Каллен – наполовину человеком, наполовину вампиром, которую играет юная актриса Макензи Фой.

Во второй части фильма Сумерки. Сага. Рассвет клан Калленов объединяется для защиты Ренесми от правящей династии вампиров Вольтури, которые хотят убить плод любви Эдварда и Беллы.

Напомним, актеры Кристэн Стюарт и Роберт Паттинсон в жизни также являются парой, которая планирует узаконить отношения, но детей пока заводить не собираются.