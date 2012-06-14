Алла Пугачева жалеет о сделаном аборте

Алла Пугачева призналась, что в молодости сделала аборт.

"Это не отмолить никогда. Я была беременная, и надо было на два месяца ехать в Индию. Уже нельзя было отменить гастроли, и мой муж, Женя Болдин, стал меня уговаривать. Говорил, не стоит оставлять ребенка, мало ли что, мы столько лекарств пили. Я потом поняла, что ему просто ребенок не нужен был. Я уже на большом сроке сделала аборт, и это было ужасно. Я переживала и переживаю до сих пор. После этого Бог мне не дал детей, обиделся – не дал. Да, ну ладно", - признается певица.

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