41-летний актер Марк Уолберг решил окончить среднюю школу

Об этом он сообщил в эфире шоу Дэвида Леттермана, пишет NY Daily News. По словам Уолберга, он приступит к занятиям до конца июня 2012 года.

В детстве Уолберг получал среднее образование в Бостоне, однако в девятом классе бросил школу. Одной из причин этого стало поведение тогда еще будущего актера - его неоднократно арестовывала полиция, а в возрасте 16 лет ему пришлось отбывать полуторамесячное заключение в тюрьме.

Теперь, как отметил актер, он чувствует нехватку знаний и намерен восстановить имеющиеся пробелы в образовании. "Я собираюсь пройти курс тех предметов, которые пропустил", - сообщил Уолберг.

Актер отметил, что на завершение образования у него уйдет от шести до восьми месяцев. При этом он не должен будет посещать занятия - Уолбергу предстоит учиться дистанционно в режиме онлайн.

Уолберг признался, что перед началом своего учебного года чувствует некоторое волнение.