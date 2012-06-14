Джим Керри продает дом за $14 млн

Американо-канадский актер Джим Керри выставил на продажу свой пляжный дом на побережье Малибу за $13,95 млн.

Поместье с видом на океан комик приобрел в 2002 году за $9,75 млн.В особняке, чья площадь составляет 270 квадратных метров, имеются пять спален и пять ванных комнат, а также гостиная и семейная комната. На крыше дома оборудована терраса с гидромассажной ванной.

Джим Керри, которому в январе этого года исполнилось 50 лет, является одним из самых высокооплачиваемых комиков США. Он получил широкую известность после кинокомедии "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" и позже закрепил успех, снявшись в фильмах "Тупой и еще тупее", "Маска", "Шоу Трумана" и "Брюс Всемогущий".