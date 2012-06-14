Козловский и Варда удивили шведских фанов

Виталий Козловский и Варда снимали совместный клип на Трухановом острове.

Полуобнаженные девушки, бассейн - атмосферу курорта создают в дорогом клубе столицы на берегу Днепра. Невольные зрители рабочего процесса - шведские фанаты, которые отдыхают рядом. Кто такой Козловский, они не знают, но интересуются.

Козловский и Варда на шведов внимания не обращали. Футбольные фаны в процесс тоже не вмешивались. Наслаждались солнцем, коктейлями и купанием в бассейне. Но зажигательные танцы девушек в ярких купальниках шведам понравились. Героиня клипа Юлия - в украинском шоу-бизнесе человек известный. Жена ведущего "Голоса країни" с удовольствием демонстрирует на камеру свои соблазнительные формы. А вот главный герой клипа обнажиться так и не решился. Проанонсированные Вардой стринги Козловский решил не надевать. Зато Варда своими формами щеголяет охотно. Первые зрители - шведы - красоту по-украински одобряют.