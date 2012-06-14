Кортни Кокс разводится с мужем

Дэвид Аркетт и Кортни Кокс все-таки официально разводятся после 12 лет брака. Пара рассталась еще в 2010 году, но лишь только сейчас актеры решили оформить бумаги.

Документы в суд Лос-Анджелеса подали представители Дэвида. Догадаться, что указано в графе “Причина развода”, нетрудно: это традиционные непримиримые противоречия.

Отметим, что в 2010 году Аркетт и Кокс заявляли, что расходятся на время, чтобы проверить свои чувства друг к другу. Спасти брак, увы, не получилось, и в бумагах, представленных в суде, говорится, что окончательное расставание произошло 31 декабря 2011 года.