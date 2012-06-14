Игорь Крутой споет с Натальей Могилевской

Появление Натальи Могилевской на российской сцене заставило многих звезд волноваться о том, что у них есть новый конкурент.

Звездный тренер шоу бывших участников Фабрики звезд Наталья Могилевская произвела настоящий фурор не только среди российской публики, но и среди членов жюри проекта. Наталья – единственная певица, которую пригласили поучаствовать в необычном музыкальном эксперименте в рамках проведения Фабрики.

Композиторы Игорь Крутой, Константин Меладзе и продюсер Игорь Матвиенко пригласили Могилевскую стать солисткой их группы и она с радостью согласилась.

После того как "золотая четверка", как ее уже успели назвать, выступила на открытии с песней Summer time, Могилевскую в кулуарах начали атаковать известные российские музыканты с предложениями спеть дуэтом.

После долгих раздумий певица согласилась спеть с Игорем Крутым песню Незаконченный роман. Получив согласие от Наталии, они сразу же отправились репетировать номер. Любопытно, что ранее Игорь Крутой исполнял эту песню только с Ирины Аллегровой.