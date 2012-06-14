В США умерла звезда легендарного фильма "Унесенные ветром"

Энн Рутерфорд, сыгравшая младшую сестру Скаррлет О'Хары, Карин, умерла в возрасте 94-х лет. Актриса также снялась в роли подруги Микки Руни, Полли Бенедикт, в многосерийной истории про Энди Харди от студии "MGM".

Ее близкая подруга, актриса Анна Джеффрис, подтвердила, что Рутерфорд умерла в своем доме Беверли-Хиллз в понедельник, 11 июня, ночью. Она также сообщила, что у актрисы были проблемы с сердцем.

В 2010-м, давая интервью Лос-Анджелесскому изданию "Times", Рутерфорд рассказала, что глава "MGM" Луис Б Майер изначально намеревался отказать ей в роли в "Унесенных ветром". Тем не менее, по ее словам, он смягчился, когда она расплакалась и начала рассказывать, что является яростной поклонницей книг и мечтает увидеть, как "история оживает на экране".

Вместе с коллегами по фильму, Рутерфорд согласилась, что не смотря на любые другие достижения в своей жизни, "в нашем некрологе будет написано, что мы снимались в "Унесенных ветром", и мы будем горды этим".