Певец Иракли презентовал в Киеве свое видео

Вслед за московской, состоялась киевская презентация нового клипа «Я тебя люблю» российского певца Иракли в одном из ночных клубов столицы.

В преддверии нашумевшего чемпионата «Евро – 2012» певец снял видео с участием звезд футбола, в котором признается всему миру в своей безграничной и всепоглощающей любви к этой игре.

Певец устроил настоящий подпольный батл в подземелье. Встреча состоялась в безлюдном месте парковки столичного магазина ЦУМ. Участие приняли мировые звезды футбола: Андрей Шевченко, Андрей Воронин, Юрий Жирков, Александр Самедов, Роман Павлюченко. Арбитром «матча» на этот раз стал Константин Черепков - режиссер клипа.

Поединок оказался столь напряженным, что в качестве “дополнительного времени” взяли второй съемочный день. Футболисты, несмотря на плотный график, специально ради участия во встрече, прилетали в Москву буквально на несколько часов, и тут же мчали в аэропорт.

Премьеру звездного видео пришло посмотреть много украинских друзей и коллег исполнителя, среди которых были: Гия Шеварнадзе, Алена Литвин, Дмитрий Климашенко, Алан Бадоев, Маша Фокина, Юля Кавтарадзе, Горячий Шоколад, Валерия Крук и многие другие.