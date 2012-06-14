Майли Сайрус отдохнула с женихом в Майами

Майли Сайрус и ее жених Лайам Хемсворт отмечают помолвку в Майами. Парочка купается вместе в бассейне, загорают и признаются друг другу в любви.

Недавно 19-летняя звезда подтвердила, что они с актером Лайамом Хемсвортом действительно обручены и вскоре у них будет свадьба. Папарацци заметили парочку отдыхающими вместе на элитном пляже в Майами.

Майли не ленилась признаваться в чувствах любимому в перерывах между купанием в бассейне и принятием солнечных ванн. Так, Сайрус оставляла сообщения в своем микроблоге, где рассказывала, как любит своего австралийского бойфренда. "Я люблю своего жениха, а он любит меня, – пишет звезда. – Все остальное неважно. Мы должны жить своей жизнью, и быть счастливыми. Никто не может нам этого запретить!".

Напомним, Лайам Хемсворт сделал предложение своей возлюбленной Майли Сайрус и подарил ей кольцо с огромным драгоценным камнем. Так, еще в прошлый четверг девушка засветилась с 3,5-кратным бриллиантом от Neil Lane. Также, она подтвердила помолвку в своем микроблоге.