Кэмерон Диас будет учить молодых девушек

Книга Кэмерон должна будет объяснить молодым девушкам, красота и худоба вовсе не синонимы.

"Она хочет остановить эту нездоровую фиксацию на культе худобы, - говорит представитель Кэмерон Диаз. - Кэмерон объяснит девушкам-подросткам, что здоровье намного важнее. Она хочет использовать свою известность. Она знает, что является примером для подражания многих, и хочет использовать это во благо. Эта книга не о весе и диете, а о правильном выборе".

Книга еще не опубликована, но ее идею Кэмерон вынашивает уже долгое время и даже подписала контракт с литературным агентом.

После смерти отца актриса поняла, что самое главное это здоровье. Теперь она планирует организовать визиты в школы, где будет проводить с подростками беседы о правильном питании.