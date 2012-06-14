Алек Болдуин определился с датой свадьбы

Алек и его возлюбленная Хилария Томас определились с датой и местом свадьбы. По всей вероятности, торжество будет не слишком пышным, но паре этого и не нужно.

Как сообщают таблоиды, Алек и Хилария намерены сочетаться браком 30 июня. Последний день июня в этом году выпадает на субботу, так что у молодоженов будет время прийти в себя после торжества. Церемония состоится в Нью-Йорке, в соборе Святого Патрика.

"Это было вовсе не скоропалительное решение, — сообщил источник из окружения звезды изданию New York Post. — Они долго и основательно к этому готовились".

Напомним, Болдуин и Томас объявили о своей помолвке в апреле.